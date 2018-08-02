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Украина
Луценко предложил заменить Героя Украины Золотым Трезубцем
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    Луценко предложил заменить Героя Украины Золотым Трезубцем

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    Луценко предложил заменить Героя Украины Золотым Трезубцем

    Киев, 2 августа. Украинские власти в скором времени могут отменить звание Героя Украины. С таким предложением выступил в четверг генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

    Поводом для отмены звания послужили судебные процессы, фигурантами которых стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и другие Герои Украины.

    «Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, стал врагом страны», — отметил Луценко.

    По его словам, на сегодняшний день под следствием находятся четверо героев, подозреваемых в различных преступлениях. Генпрокурор полагает, что звание Герой Украины является постсоветским по своей сути. Вместо этого он предлагает учредить награду Золотой Трезубец и уточнить условия ее вручения, пишут украинские СМИ.

    Луценко добавил, что президент Украины Петр Порошенко уже был близок к тому, чтобы отменить звание героя, но в последний момент изменил свое решение по просьбе семей погибших активистов Евромайдана.

    Напомним, что осужденная за убийство российских журналистов Савченко получила Героя Украины пока находилась в российской тюрьме. Впоследствии президент РФ Владимир Путин ее помиловал и передал украинской стороне. Однако через некоторое время депутат вновь оказалась под следствием, на этот раз — на родине. Ее подозревают в попытке организации терактов и госпереворота.

    Автор: Антон Соколов
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