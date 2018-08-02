Украина придумала, как поучаствовать в детском «Евровидении»

Минск, 2 июля. Представитель Украины примет участие в международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018», который пройдет в Белоруссии в ноябре. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Белтелерадиокомпании (Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии), занимающейся подготовкой «Евровидения».

Согласно приведенным данным, несмотря на финансовые трудности украинского вещателя, Украина придумала, как поучаствовать в состязании. В четверг Европейский вещательный союз и наблюдательный совет конкурса «одобрили заявку Украины на участие в самом популярном в Европе песенном конкурсе». Отмечается, что заявка от украинского правительства была получена Белтелерадиокомпанией после публикации списка из 19 стран, которые пожелали принять участие в Евровидении для детей.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году представитель Украины не будет принимать участия в песенном конкурсе. Причина такого решения — критическое недофинансирование вещательной организации.

К настоящему времени участие в детском «Евровидении» подтвердили Уэльс, Нидерланды, Сербия, Россия, Португалия, Польша, Мальта, Казахстан, Италия, Израиль, Ирландия, Грузия, Македония, Франция, Белоруссия, Азербайджан, Австралия, Армения, Албания.