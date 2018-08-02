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Украина
Порошенко выдвинул украинским губернаторам жесткий ультиматум
Общество
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    Порошенко выдвинул украинским губернаторам жесткий ультиматум

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    Порошенко выдвинул украинским губернаторам жесткий ультиматум

    Киев, 2 августа. Украинский журналист Вячеслав Чечило от источников узнал, что украинским губернаторам выдвинули жесткий ультиматум перед выборами президента в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    По данным Чечило, действующий президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к предстоящим в стране выборам главы государства. В связи с этим появилась информация о неком ультиматуме, который получили украинские губернаторы.

    «Слухов вам немножко:все губернаторы, кто еще не входит в БПП [Блок Петра Порошенко], получили ультиматум: вступать в «команду Порошенко» или идти в отставку, — рассказал он на своей странице в соцсети. — На Банковой действительно готовятся к выборам, причем к достаточно жесткому сценарию». 

    Журналист при этом отметил, что нет никаких гарантий, что «жесткий сценарий» Порошенко сработает.

    Ранее появилась информация, что работающим в украинском парламенте журналистам могут запретить съемку в здании Верховной рады. 

    Автор: Катерина Иванова
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