Киев, 2 августа. Беспорядки на Украине, обнищание населения и полная разруха вызваны деятельностью главы МВД Арсена Авакова, считает депутат Верховной рады Сергей Лещенко, который входит в так называемую неформальную «фракцию посольства США», как украинские эксперты называют подконтрольных США украинских нардепов.

В эфире украинского телеканала «NewsOne» Лещенко заявил, что Аваков в ходе своей деятельности на посту главы украинского министерства преследует собственные цели «по выстраиванию политически-олигархического клана».

«Все, что происходит сегодня на Украине, – это все вина Авакова», — подчеркнул политический деятель.

По его мнению, сложившиеся в стране близкие к военным группировки, которые «примеряют на себе силовую функцию, которую не вправе брать», спровоцировали возникновение вакуума на Украине.

«Как результат, эти группировки могут начать друг с другом мелкие войны, например, национальный корпус может враждовать с полицией. Все это – порождение режима Авакова», — заключил Лещенко.

Специалисты отмечают, что Украина продолжит свое движение к нищете и разрухе, несмотря на громкие заявления о росте качества жизни и стремлении к европейским стандартам из уст президента государства Петра Порошенко, который стремительно теряет доверие украинских граждан, как и другие ведущие политические деятели страны.

Накануне несколько десятков людей пришли к зданию МВД Украины в центре Киева на акцию протеста против «режима Авакова». Митингующие потребовали увольнения руководства полиции Херсонской области и отставки главы ведомства.