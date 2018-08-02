В ДНР сообщили о гибели военнослужащего после обстрела ВСУ

Донецк, 2 августа. Жертвой обстрелов со стороны ВСУ за сутки стал военнослужащий Донецкой народной республики. Соответствующую информацию в четверг приводит Донецкое агентство новостей.

«В результате обстрелов территории нашей республики один военнослужащий ДНР получил ранения не совместимые с жизнью», – цитирует ДАН слова начальника пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе три раза. В результате вечернего обстрела в селе Коминтерново на юге ДНР загорелись три частных жилых дома.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ из-за прибытия в Донбасс украинских СМИ