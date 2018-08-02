Киев, 2 августа. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что российские войска якобы «окружили» Украину с востока, севера и юга.

По словам Романенко, соответствующую информацию предоставили разведчики Украины и ее союзников. Генерал заявил, что российская сторона якобы сформировала мощную группировку в Крыму и под видом учений завела войска в Белоруссию.

«То есть, если посмотреть, мы как бы охвачены. Теперь у нас проблемы и с севера, и с востока, и с юга», — высказал свое мнение в эфире телеканала ZIK Романенко.

В свою очередь заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе Украины Мирослав Гай рассказал о некой российской «мощнейшей группировке из четырех армий». Планы по полному перевооружению армии РФ до 2020 года его шокировали. При этом Гай заметил, что к войсковому резерву Украины и достаточному количеству боеспособных и опытных военных есть вопросы.

Киев регулярно обвиняет Москву в якобы имеющей место «агрессии». Украинские политики голословно утверждают, что российские военные якобы присутствуют в Донбассе. Кроме того, Киев отказывается признавать российский статус Крыма, заявляя об «оккупации» полуострова.

Россия неоднократно обращала внимания, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, который начался после того, как Донецкая и Луганская республики, не признав государственного переворота на Украине в 2014 году, объявили о своей независимости. Москва заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Москва не раз обращала внимание, что полуостров присоединился к России демократическим путем.