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Сирия: более 200 боевиков ИГ сдались правительственным войскам в провинции Даръа
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    Сирия: более 200 боевиков ИГ сдались правительственным войскам в провинции Даръа

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    Сирия: более 200 боевиков ИГ сдались правительственным войскам в провинции Даръа

    Дамаск, 2 августа. Более 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) сдались правительственным войскам в провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, более 200 боевиков ИГ сдались бойцам 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА), которая принимала участие в масштабной наступательной операции правительственных сил в районе города Аш-Шаджара в бассейне реки Ярмук.

    Накануне стало известно, что подразделения САА выбили террористов из населенных пунктов Аш-Шаджара и Аль-Кусейр, полностью зачистив район бассейна реки Ярмук от боевиков ИГ. В настоящее время САА контролируют всю территорию провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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