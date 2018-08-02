Сирия: более 200 боевиков ИГ сдались правительственным войскам в провинции Даръа

Дамаск, 2 августа. Более 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) сдались правительственным войскам в провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

По данным агентства, более 200 боевиков ИГ сдались бойцам 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА), которая принимала участие в масштабной наступательной операции правительственных сил в районе города Аш-Шаджара в бассейне реки Ярмук.

Накануне стало известно, что подразделения САА выбили террористов из населенных пунктов Аш-Шаджара и Аль-Кусейр, полностью зачистив район бассейна реки Ярмук от боевиков ИГ. В настоящее время САА контролируют всю территорию провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.