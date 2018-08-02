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Российские сенаторы готовят закон о работе журналистов в горячих точках
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    Российские сенаторы готовят закон о работе журналистов в горячих точках

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    Российские сенаторы готовят закон о работе журналистов в горячих точках

    Москва, 2 августа. Совет Федерации намерен вместе с Госдумой разработать законопроект, который будет регламентировать работу журналистов в горячих точках. Об этом в четверг заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

    По его словам, комиссия поднимет этот вопрос в сентябре.

    «В сентябре мы проведем специальное заседание нашей комиссии с обсуждением этого закона, там более что проекты уже существуют. Наша комиссия готова подключиться и на нулевом чтении законопроекта, и на этапе подачи поправок», — рассказал Пушков РИА Новости.

    Напомним, что накануне стало известно о трех россиянах, погибших в ЦАР. Впоследствии выяснилось, что погибшие оказались журналистами, которые приехали в Африку по туристическим визам. Речь идет о Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале, чьи тела были обнаружены в 33 км от города Сибут. Как рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, следов пыток на телах не обнаружено.

    Автор: Антон Соколов
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