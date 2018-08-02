Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ прибыл в Донецк

Донецк, 2 августа. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл с визитом в Донецкую народную республику. Об этом сообщил официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По его словам, в настоящее время Александр Хуг находится с визитом в Донецке. Он также добавил, что визит Хуга в Донбасс будет продолжаться до 3 августа. В ходе визита замглавы миссии ОБСЕ оценит ситуацию на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также ознакомится с гуманитарной ситуацией в этих районах.

Ранее в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР более 120 боеприпасов. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Донецка и Горловки, а также село Коминтерново на юге республики.