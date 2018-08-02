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Тунисские активисты потребовали отставки «министра смерти»
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    Тунисские активисты потребовали отставки «министра смерти»

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    Тунисские активисты потребовали отставки «министра смерти»

    Тунис, 2 августа. Активисты из Туниса призывают уйти в отставку главу министерства здравоохранения страны Эмада Аль-Хамами. Многие митингующие называют его «министром смерти» в связи с тем, что в стране почти отсутствуют жизненно важные медицинские препараты. Об этом пишет портал Middle East Monitor.

    По данным ресурса, в Тунисе наблюдается дефицит лекарственных препаратов в течение нескольких месяцев. Представители Общества кардиологов и сердечно-сосудистой хирургии республики заявили об отсутствии возможности проводить операции на сердце без протамина сульфата.

    В связи с сложившейся обстановкой врачи винят министра здравоохранения Туниса Эмада Аль-Хамами. Митингующие называют его «министром смерти» и призывают Аль-Хамами уволиться. Активисты протестуют с плакатами, на которых написано «Уйди».

    Автор: Дана Балан
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