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Индивидуальная программа для каждого района: Как будет меняться Москва? ФАН-ТВ
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    Индивидуальная программа для каждого района: Как будет меняться Москва? ФАН-ТВ

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    Эксперты по градостроительству, муниципальные депутаты и ученые обсудили с кандидатом на пост мэра Москвы Сергеем Собяниным идею реализации специальных районных программ перспективного развития.

    Градоначальник рассказал о проекте «Мой район», который предлагают реализовать он и его сторонники. Идея заключается в разработке для каждого района столицы отдельной комплексной программы развития и благоустройства.

    Индивидуальная программа для каждого района: Как будет меняться Москва? ФАН-ТВ

    «В городе все замечательно, но в отдельных районах не хватает поликлиник. В другом районе не хватает детского дошкольного учреждения, в третьем — нет своего парка, в четвертом не хватает спортивных или культурных учреждений. И, в среднем, эту проблему не решить, ее нужно решать конкретно, в привязке к конкретному району», — объяснил присутствующим некоторые аспекты нового проекта мэр Москвы Сергей Собянин.

     «Я считаю, что это очень своевременная постановка задач, потому что Москва – это не точка. Москва – это пространство, люди везде живут по-разному. Действительно, проблема дифференциации обеспеченности у нас есть», — согласилась с мэром президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

    Индивидуальная программа для каждого района: Как будет меняться Москва? ФАН-ТВ

    «Я хожу по центру и вижу с каждым годом все больше экскурсий. Люди ходят, я сам экскурсии водил, и многие люди, чисто на волонтерской основе, этим занимаются. Чем больше такого рода культурных точек мы создадим и в центре, и, в первую очередь, в том, что сегодня является «спальными районами», тем больше они будут становиться тем городом, о котором мы так любим говорить», — сказал основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

    Действующий мэр столицы выслушал предложения, какие структуры и учреждения можно задействовать для социального и культурного благоустройства «спальников». Так как программа «Мой район» подразумевает не только развитие инфраструктуры. Напомним, на прошлой неделе кандидат в мэры уже проводил подобный «круглый стол» в своем штабе, тогда речь шла о перспективах развития московского здравоохранения.

    Автор: Дарья Шмелева; Евгения Исаева
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