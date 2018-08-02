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Депутаты «Единой России» научат бизнес брать на работу старших
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    Депутаты «Единой России» научат бизнес брать на работу старших

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    Как депутаты «Единой России» научат бизнес брать на работу старших

    Москва, 2 августа. Менее 1% работодателей готовы нанимать сотрудников старше 60 лет. Об этом в рамках круглого стола на партийной площадке «Единой России», посвященного трудоустройству людей старшего возраста, заявил директор онлайн-портала для поиска персонала «Работа.ру» Александр Ветерков.

    На круглом столе присутствовала корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы провели опрос среди работодателей в отношении возраста нанимаемых сотрудников. Только 40% из представленных на сайте организаций согласились дать нам такую информацию, — отметил представитель интернет-сервиса для поиска работы. — В опросе, в основном, приняли участие представители малого и среднего бизнеса, лишь десятая часть опрошенных — представители крупных компаний». 

    Как следует из проведенного анализа, сотрудников в возрасте 46—50 лет по всем вакансиям готовы взять на работу 6,8% работодателей, 51—55 лет — 4,8%, 56—60 лет — 2,6%, старше 60 лет — менее 1% нанимающих. Это при условии, что человек — профессионал и подходит под все критерии работодателей. 

    Также Александр Ветерков поделился информацией о том, на какие должности есть спрос на современном рынке труда. Это врачи, учителя-наставники, инженеры, специалисты в сфере консалтинга, работники наукоемких предприятий, сотрудники в области розничной торговли.

    «В России на одну вакансию приходится 5—7 соискателей в возрасте от 45 лет, — отметил собеседник ФАН. — Это те, кто ищет работу на онлайн-сервисах. Вероятно, если учитывать другие области поиска работы, такие как газеты, например, представителей зрелого возраста еще больше».

    Переизбыток кандидатов, по словам эксперта, наблюдается в «офисном мире»: большой «конкурс» среди юристов и бухгалтеров, в СМИ и маркетинге, строительной отрасли.

    Вопросы трудоустройства людей старшего поколения подняли сегодня на площадке внутрипартийной платформы партии «Единая Россия». В обсуждении приняли участие члены высшего совета партии, представители Роструда, руководители Высшей школы экономики и директора рекрутинговых агентств.

    Напомним, что 19 июля Государственная дума РФ в первом чтении рассмотрела законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В настоящее время обсуждение параметров пенсионной реформы ведется на многочисленных общественных площадках.

    Автор: Ольга Летягина
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