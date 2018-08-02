Киев пообещал субсидии украинцам за повышение цены на газ

Киев, 2 августа. Украинские власти планируют ввести субсидии для граждан, чтобы хоть немного смягчить удар от повышения цен на газ для населения. Об этом в четверг заявил заместитель главы правительства Павел Розенко, выступая в эфире украинского телевидения.

По его словам, поднятие цен на газ является обязательным условием выдачи Украине кредита от МВФ, однако в Киеве понимают, что граждане могут не потянуть такую сумму из-за низкого уровня жизни. Тогда было решено частично компенсировать потери за счет субсидий. Впрочем, откуда правительство намерено брать средства на выплату субсидий, Розенко уточнять не стал.

«Для нас очень важно на сегодняшний момент сохранить баланс между тем, как реагируют мировые рынки, и самое главное – защитить людей. Мы хотим сказать людям, что система субсидий защитит каждого человека, каждую семью даже во время поднятия цен», — отметил чиновник.

Ранее представители МВФ заявили, что могут лишить Украину финансирования, если она не выполнит все условия для получения кредита. Киев уже принял закон о создании антикоррупционного суда, но повышения цен на газ для населения так и не произошло. Как сообщают СМИ, власти не хотят идти на такой шаг в преддверии выборов.