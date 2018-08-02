Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь шла, в частности, о контактах главы государства с лидерами стран-членов БРИКС, а также о социально-экономическом развитии РФ.

Перед началом совещания российский лидер Владимир Путин поздравил десантников и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

Напомним, саммит БРИКС состоялся в ЮАР в конце июля. В Йоханнесбурге президент России провел ряд важных встреч, в том числе с главой Турции Реджепом Эрдоганом и лидерами нескольких африканских государств.