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Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России
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    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России

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    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России

    Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Речь шла, в частности, о контактах главы государства с лидерами стран-членов БРИКС, а также о социально-экономическом развитии РФ.

    Перед началом совещания российский лидер Владимир Путин поздравил десантников и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

    Напомним, саммит БРИКС состоялся в ЮАР в конце июля. В Йоханнесбурге президент России провел ряд важных встреч, в том числе с главой Турции Реджепом Эрдоганом и лидерами нескольких африканских государств. 

    Автор: Федор Веснин
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