«Санкции не сработали»: гражданка Канады купила землю в Крыму

Москва, 2 августа. В Крыму наблюдается повышенный спрос на покупку жилья, о чем сообщают эксперты в сфере недвижимости.

Статистика гласит, что 40% крымских квартир и домов приобретают жители Москвы. В настоящее время цены на недвижимость на полуострове резко поднимаются вверх, а это значит, что тот, кто купил квартиру или землю в Крыму 2-3 года назад, прилично сэкономил. По мнению специалистов, цены на недвижимость стремительно будут стремительно расти и дельше.

Среди покупателей также есть иностранцы. Например, совсем недавно земельный участок в Крыму приобрела гражданка Канады, хотя именно эта страна вслед за Украиной объявила Россию «агрессором» и выступила за ввод санкций.

Как сообщил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов, 20-летняя канадка приобрела участок для строительства дома под Симферополем. Примечательно, что девушка без каких-либо трудностей и проблем оформила документы на землю через российское консульство уже в Канаде. Таким образом, это подтверждает факт того, что санкции не сработали, констатировал Спиридонов, передает интернет-издание SharkNews.

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России и выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот.