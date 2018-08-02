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Турецкая лира упала до рекордного минимума после санкций США
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    Турецкая лира упала до рекордного минимума после санкций США

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    Турецкая лира упала до рекордного минимума после санкций США

    Анкара, 2 августа. После введения санкций США в отношении двух турецких министров национальная валюта Турции впервые опустилась до пяти лир за доллар. Рынок акций продолжает снижаться, пишет Reuter.

    «Лира впервые опустилась до пяти за доллар в среду, когда Белый дом объявил о санкциях против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу из-за задержания пастора Эндрю Брансона», — пишет издание.

    К 11.42 по времени Москвы турецкая лира подешевела к доллару на 1,47 процента до 5,0683. На утренних торгах 2 августа основной индекс фондовой биржи Стамбула BIST 100 снизился на два процента.

    Ранее Турция пообещала ответить на санкции, введенные правительством Соединенных Штатов. Причиной, из-за которой США ввели санкции в отношении турецких министров, стал суд над американским пастором, обвиняемым в поддержке терроризма.

    Автор: Регина Пак
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