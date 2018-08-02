Сингапур надеется на участие Путина в саммитах АСЕАН и ВАС

Сингапур, 2 августа. Республика Сингапур ожидает с визитом главу России Владимира Путина на предстоящие саммиты АСЕАН и ВАС, сообщил министр иностранных дел города-государства Вивиан Балакришнан.

Во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сингапуре политик напомнил о запланированных мероприятиях и выразил надежду на дальнейшие встречи.

«Я рад приветствовать Вас сегодня здесь и верю, что смогу снова увидеться с Вами в ноябре, когда, как мы надеемся, президент Путин приедет на саммит», — отметил Балакришнан.

Восточноазиатский саммит (ВАС) пройдет в Сингапуре 14-15 ноября. ВАС создали в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в данном формате проводятся ежегодно совместно с мероприятиями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне. Россия развивает диалоговое сотрудничество с ассоциацией, принимая участие в саммитах.

Ранее Лавров по итогам заседания в Сингапуре отметил, что обеспечение безопасности в информационном пространстве является одним из ключевых направлений, поэтому Россия и АСЕАН планируют начать сотрудничество по вопросам кибербезопасности.