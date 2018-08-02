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Луценко не исключил обмен Рубана на пленных украинцев в Донбассе
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    Луценко не исключил обмен Рубана на пленных украинцев в Донбассе

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    Луценко заявил, что обмен Рубана на пленных возможен после вынесения приговора

    Киев, 2 августа. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обмен главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на украинцев, которые находятся в Донбассе, возможен только после вынесения приговора по делу о подготовке теракта в Киеве. 

    На Украине завершили досудебное расследование в отношении депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана. По словам адвоката, Рубан предлагал Киеву обменять его на двух украинцев, находящихся в Донбассе.

    «Такая возможность у него будет сразу после вынесения приговора», — прокомментировал Луценко.

    Он отметил, что если суд сочтет Рубана виновным, то он может стать объектом обмена. При этом глава украинской Генпрокуратуры добавил, что вопрос пропорций обмена может решаться только Киевом.

    В марте украинские силовики задержали Рубана при попытке выехать из неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В прокуратуре утверждают, что в его машине было оружие. Спецслужбы подозревают главу «Офицерского корпуса» в подготовке теракта в правительственном квартале украинской столицы. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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