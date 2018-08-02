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Лавров встретился с главой МИД Ирана «на полях» АСЕАН в Сингапуре
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    Лавров встретился с главой МИД Ирана «на полях» АСЕАН в Сингапуре

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    Лавров встретился с главой МИД Ирана «на полях» АСЕАН в Сингапуре

    Москва, 2 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг «на полях» АСЕАН в Сингапуре провел встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

    На встрече министры обсудили ситуацию в Сирии, соглашение по иранской ядерной программе, а также подготовку к Пятому каспийскому саммиту.

    «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита», — говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ.

    Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, при этом особый акцент был сделан на реализации договоренностей на высшем уровне об активизации торгово-экономического взаимодействия.

    Пятый каспийский саммит 12 августа пройдет в казахстанском городе Актау. Его результатом должно стать принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

    Ситуация вокруг ядерной сделки обострилась после того, как в мае Вашингтон заявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении санкций против Тегерана. США планируют распространить действие ограничений на государства, которые продолжат закупать у Ирана нефть. Международное сообщество резко раскритиковало действия Вашингтона. Ранее Тегеран назвал условие возвращения к переговорам с США.

    Автор: Василий Котов
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