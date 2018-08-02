Полиция изъяла два мусорных бака в Солсбери для расследования инцидента в Эймсбери

Солсбери, 2 августа. Сотрудники полиции Британии в четверг изъяли две мусорные урны в Солсбери для их исследования в химической лаборатории в Портон-Дауне в рамках расследования инцидента в Эймсбери. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что решение об изъятии мусорных баков возле магазинов в Солсбери приняли после разговора с пострадавшим от химического вещества в Эймсбери Чарли Роули​​​. Параллельно с этим, сообщили в полиции, уровень опасности для населения остается низким.

На данном этапе правоохранительные органы продолжают работу на нескольких объектах в Солсбери, в том числе в парке, в котором были Дон Стерджес и Чарли Роули перед отравлением.

Напомним, 4 июля британские стражи порядка сообщили о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества», предположительно, «Новичка» и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшая от отравления женщина через четыре дня после инцидента скончалась, а ее спутник вышел из комы.

В британском Солсбери 4 марта были найдены без сознания экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, Россия причастна к инциденту с отравлением Скрипалей. Москва категорически отрицает все обвинения, называя их бездоказательными и голословными.