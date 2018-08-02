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Актер из «Жестокого романса» и «Неуловимых мстителей» скончался в Москве
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    Актер из «Жестокого романса» и «Неуловимых мстителей» скончался в Москве

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    Актер из «Жестокого романса» и «Неуловимых мстителей» скончался в Москве

    Москва, 2 августа. Театральный и киноактер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом в четверг информирует пресс-служба Государственного театра киноактера.

    Коллектив театра выразил соболезнования семье Мартынова. Артист служил в театре более 50 лет. Кроме того, он сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых такие ленты, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен».

    Где и когда состоится прощание с актером, пока не сообщается. 

    Автор: Федор Веснин
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