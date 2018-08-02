Актер из «Жестокого романса» и «Неуловимых мстителей» скончался в Москве

Москва, 2 августа. Театральный и киноактер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом в четверг информирует пресс-служба Государственного театра киноактера.

Коллектив театра выразил соболезнования семье Мартынова. Артист служил в театре более 50 лет. Кроме того, он сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых такие ленты, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Где и когда состоится прощание с актером, пока не сообщается.