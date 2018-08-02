Водитель опрокинувшегося в Белоруссии автобуса с российскими туристами уснул за рулем

Минск, 2 августа. Авария с туристическим автобусом в Белоруссии могла произойти по вине водителя. Как сообщают белорусские правоохранительные органы, вероятнее всего, водитель заснул за рулем, в результате чего машина врезалась в фонарный столб, а потом съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии никто не погиб, однако 12 пассажиров были доставлены в больницу с травмами. Восьмерых пострадавших врачи отпустили после медицинского осмотра. В ГАИ Белоруссии утверждают, что водителя, который работал с пяти часов утра, должен был сменить напарник, однако он заснул за полчаса до окончания своей смены, пишет Infox.ru.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ДТП произошло на трассе М-8, в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Автобус, который перевозил 50 украинцев, россиян и молдаван, направлялся из Киева в Таллин.