Меню
Происшествия
Водитель опрокинувшегося в Белоруссии автобуса с российскими туристами уснул за рулем
Политика
Российские сенаторы готовят закон о работе журналистов в горячих точках
Следующая новость
Загрузка...

    Водитель опрокинувшегося в Белоруссии автобуса с российскими туристами уснул за рулем

    36

    Водитель опрокинувшегося в Белоруссии автобуса с российскими туристами уснул за рулем

    Минск, 2 августа. Авария с туристическим автобусом в Белоруссии могла произойти по вине  водителя. Как сообщают белорусские правоохранительные органы, вероятнее всего, водитель заснул за рулем, в результате чего машина врезалась в фонарный столб, а потом съехала в кювет и опрокинулась.

    В результате аварии никто не погиб, однако 12 пассажиров были доставлены в больницу с травмами. Восьмерых пострадавших врачи отпустили после медицинского осмотра. В ГАИ Белоруссии утверждают, что водителя, который работал с пяти часов утра, должен был сменить напарник, однако он заснул за полчаса до окончания своей смены, пишет Infox.ru.

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, ДТП произошло на трассе М-8, в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Автобус, который перевозил 50 украинцев, россиян и молдаван, направлялся из Киева в Таллин.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.