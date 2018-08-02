«От службы его не освободили»: эксперт прокомментировал первое в России оправдание уклониста

Суд Волгодонска впервые в России вынес оправдательный приговор по делу о неявке призывника к месту альтернативной гражданской службы (АГС). Пацифист Константин Титов не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса в предписанные сроки, объяснив это тем, что там нет общежития. Суд встал на его сторону.

Военкомат, направивший Титова на АГС, после его неявки к работодателю передал документы призывника в следственный комитет, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 328 УК РФ, пишет «Коммерсант». По этой статье Титову грозило наказание за уклонение от прохождения АГС в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательных работ до 480 часов или ареста на срок до полугода.

Однако Волгодонский райсуд Ростовской области решил, что в отсрочке начала службы не было умысла Титова, и обязал военкомат выдать альтернативнослужащему новые проездные документы и предписание, а руководству дома-интерната «Эдип» — обеспечить молодого человека жильем на время прохождения АГС.

Комментируя Федеральному агентству новостей эту ситуацию, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев заметил, что альтернативная служба в России не пользуется большим спросом у молодежи, а военная, напротив, наращивает авторитет.

«Как правило, человек, решивший проходить альтернативную службу, не желает отдавать свой гражданский долг, имея некое внутреннее сопротивление этому. И, вероятно, этот самый оправданный пацифист, не явившийся в назначенное время к месту прохождения АГС, лишь нашел повод, чтобы оттянуть этот момент. Он и после того, как военкомат и дом-интернат выполнят требования суда, может найти причину, чтобы отсрочить прохождение АГС», — считает Владимир Богатырев.

Как человек, неоднократно сталкивающийся с различными правовыми проблемами, связанными с призывом на военную службу и АГС, собеседник ФАН предположил, что Титов может попытаться и вовсе избежать альтернативной службы, поскольку она, как правило, подразумевает совсем не престижную, низкооплачиваемую, но физически сложную работу, которая длится намного дольше, чем служба в армии.