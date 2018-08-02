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«От службы его не освободили»: эксперт прокомментировал первое в России оправдание уклониста
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    «От службы его не освободили»: эксперт прокомментировал первое в России оправдание уклониста

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    От альтернативной службы его не освободили: эксперт прокомментировал оправдание судом уклониста

    Суд Волгодонска впервые в России вынес оправдательный приговор по делу о неявке призывника к месту альтернативной гражданской службы (АГС). Пацифист Константин Титов не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса в предписанные сроки, объяснив это тем, что там нет общежития. Суд встал на его сторону.

    Военкомат, направивший Титова на АГС, после его неявки к работодателю передал документы призывника в следственный комитет, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 328 УК РФ, пишет «Коммерсант». По этой статье Титову грозило наказание за уклонение от прохождения АГС в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательных работ до 480 часов или ареста на срок до полугода.

    Однако Волгодонский райсуд Ростовской области решил, что в отсрочке начала службы не было умысла Титова, и обязал военкомат выдать альтернативнослужащему новые проездные документы и предписание, а руководству дома-интерната «Эдип» — обеспечить молодого человека жильем на время прохождения АГС.

    От альтернативной службы его не освободили: эксперт прокомментировал оправдание судом уклониста

    Комментируя Федеральному агентству новостей эту ситуацию, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев заметил, что альтернативная служба в России не пользуется большим спросом у молодежи, а военная, напротив, наращивает авторитет.

    «Как правило, человек, решивший проходить альтернативную службу, не желает отдавать свой гражданский долг, имея некое внутреннее сопротивление этому. И, вероятно, этот самый оправданный пацифист, не явившийся в назначенное время к месту прохождения АГС, лишь нашел повод, чтобы оттянуть этот момент. Он и после того, как военкомат и дом-интернат выполнят требования суда, может найти причину, чтобы отсрочить прохождение АГС», — считает Владимир Богатырев.

    Как человек, неоднократно сталкивающийся с различными правовыми проблемами, связанными с призывом на военную службу и АГС, собеседник ФАН предположил, что Титов может попытаться и вовсе избежать альтернативной службы, поскольку она, как правило, подразумевает совсем не престижную, низкооплачиваемую, но физически сложную работу, которая длится намного дольше, чем служба в армии.

    «СМИ преподнесли новость из Волгодонска как оправдание уклониста, не желающего проходить АГС. Да, это прецедент. Но смысл-то в том, что, как только военный комиссариат и дом-интернат выполнят предписания суда, парень должен будет отправиться на АГС. Его никто от альтернативной службы не освобождал. От АГС не убежать. Здесь самое важное, чтобы все участники этого дела действовали в рамках правового поля», — добавил Владимир Богатырев.

    Автор: Марина Степанова
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