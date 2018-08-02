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Полиция установила обстоятельства аварии с участием BMW Смолова
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    Полиция установила обстоятельства аварии с участием BMW Смолова

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    Полиция установила обстоятельства аварии с участием BMW Смолова

    Краснодар, 2 августа. Полицейские установили обстоятельства аварии с участием автомобиля BMW M5 First Edition за 9 млн рублей, владелец которого — футболист «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.

    Как говорится в сообщении пресс-службы краевого ГУ МВД, данное ДТП произошло на улице Ставропольской города Краснодара в 01.40 ночи. Водитель элитной иномарки наехал на несколько секций дорожного ограждения, не справившись с управлением. Отмечается, что авария обошлась без пострадавших. При этом в сообщении не указано, был за рулем сам Смолов или нет.

    В полицейском главке сообщили, что в отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), которые предусматривают административный арест на срок до 15 суток или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также наложение административного штрафа.

    Ранее Смолов признал, что находился за рулем спортивного автомобиля BMW, который накануне влетел в ограждения на Ставропольской улице Краснодара. Видео ДТП, напомним, было опубликовано в первой половине дня в среду. 

    Полиция установила обстоятельства аварии с участием BMW Смолова

    Автор: Тимур Румянцев
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