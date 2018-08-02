Лавров назвал смешным доклад сената США о «влиянии» российских мемов на выборы

Сингапур, 2 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал смешным доклад комитета сената США по разведке, в котором утверждается, что Москва якобы могла «повлиять» на выборы в Соединенных Штатах с помощью мемов в социальных сетях.

Глава МИД РФ отметил, что ему становится смешно, когда законодатели США утверждают, что смешные картинки могут подорвать американскую демократию.

«Это, по-моему, уже проявление какой-то запредельной паранойи, и несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего на пустом месте», — сказал Лавров.

На прошлой неделе правительство США опубликовало доклад комитета сената по разведке, в котором утверждалось, что Россия «пытается манипулировать мнением американцев с помощью смешных картинок в социальных сетях».

Напомним, в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о «вмешательстве России в выборы». Россия неоднократно опровергала обвинения американской стороны, а также требовала предоставить доказательства, однако Вашингтон не реагирует на данные требования.