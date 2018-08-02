Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля

Ярославль, 2 августа. Двенадцатый фигурант дела об избиении заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле заключен под стражу. Речь идет об инспекторе группы надзора отдела безопасности Александре Морозове.

Он арестован до 20 сентября.

«Ходатайство следствия удовлетворить и заключить Морозова под стражу», — сказал судья Александр Татаринов, его цитирует ТАСС.

В июле в Сети появилось и быстро получило распространение видео из ярославской колонии, на котором сотрудники исправительного учреждения избивают заключенного. Прокуратура РФ начала проверку. При этом жалобы на преступления в ИК-1 поступали еще в прошлом в году.