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Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля
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    Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля

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    Арестован двенадцатый фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля

    Ярославль, 2 августа. Двенадцатый фигурант дела об избиении заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле заключен под стражу. Речь идет об инспекторе группы надзора отдела безопасности Александре Морозове.

    Он арестован до 20 сентября.

    «Ходатайство следствия удовлетворить и заключить Морозова под стражу», — сказал судья Александр Татаринов, его цитирует ТАСС. 

    В июле в Сети появилось и быстро получило распространение видео из ярославской колонии, на котором сотрудники исправительного учреждения избивают заключенного. Прокуратура РФ начала проверку. При этом жалобы на преступления в ИК-1 поступали еще в прошлом в году.

    Автор: Федор Веснин
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