Сапоги должен шить сапожник, а пироги печь — пирожник: Онищенко призвал прекратить разрушать биологическую безопасность России

Руководители крупнейших союзов производителей животноводческой продукции, подлежащей ветеринарному и санитарному контролю, направили в правительство России письмо с просьбой освободить их от контроля со стороны Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), оставив эту функцию только за Россельхознадзором (Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору). Письмо вызвало возмущение у первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Своими эмоциональными размышлениями по этому поводу он поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Сапоги должен шить сапожник, а пироги печь — пирожник. Колонка Геннадия Онищенко

Вновь поднят вопрос, кому контролировать пищевые продукты, не только их качество, но и безопасность. В связи с этим должен напомнить: главное, для чего мы едим, — это обеспечить физиологическую полноценность развития, особенно это касается детей и школьников. Мы неоднократно обсуждали, что питание школьников — это равноценная составляющая образовательного процесса. Для детей, которые по 8-10 часов сидят на уроках при напряженно работающем мозге, очень важно полноценное питание.

В то же время неоднократно раздавались голоса, что якобы создаются «ножницы» между действиями Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Что, дескать, Роспотребнадзор и Россельхознадзор работают на одной площадке, и тем самым создается двойная нагрузка на бизнес.

Последним в этом ряду стало обращение союзов производителей говядины, птицы, свинины, молочных продуктов и так далее, что им трудно работать из-за усиления контроля. На самом деле это не так. Сегодня возможности контроля, наоборот, сокращены, и результаты этого мы неоднократно обсуждали. Напомню кемеровскую «Зимнюю вишню», где именно из-за отсутствия контроля произошла страшная трагедия, в которой погибли в том числе и десятки детей.

В письме представителей союзов производителей говорится, что якобы в результате несогласованных действий контролирующих органов и отсутствия координации «разрывается контроль над пищевой цепочкой, а бизнес повергается двойным проверкам». Это просто бессовестная необъективная ложь, которая публикуется структурами, подконтрольными Россельхознадзору!

Некоторые производители сырья, предлагая передать весь контроль Россельхознадзору, просто позволяют себе дезинформировать правительство Российской Федерации, ссылаясь на опыт Белоруссии и Украины. На самом деле это тоже прямая ложь. В Белоруссии все осталось, как в советское время: там есть санэпиднадзор и торговая инспекция. Что касается Украины, там вообще ничего нет. Свидетельствую — еще до 2014 года, в относительно благополучное время, все государственные надзоры там были дискредитированы и фактически упразднены, а при нынешнем режиме — они если и существуют, то только номинально.

В письме проводится тема, что, дескать, надо прослеживать продукцию от грядки до прилавка. Это тема интересная, тем более, что у нас сейчас появляются новые технические возможности для такого прослеживания. Но прослеживание — это не функция надзорного органа. Так что то, что говорится об этом в письме, — тоже прямая ложь. Прослеживать — эта задача производителя, а надзоры должны осуществлять свои функции.

Давайте разбираться в проблеме

Первое, на что я хочу обратить внимание, — все это происходит только по одной причине: сегодня Россельхознадзор возглавляет непрофессионал — инженер сельхозтехники по профессии — человек, который развалил эту службу, и который очень любит высказываться по вопросам здоровья. А я все время говорил, что эту службу нужно централизовать по примеру Роспотребнадзора.

Напомню, водораздел всегда проходит на линии сырья.

Да, контролировать, чем кормят крупный рогатый скот, птицу, свинину, как соблюдается режим их содержания — это задача Россельхознадзора. Но, как только на сырье, например, на забитой туше появляется клеймо ветеринарного врача, здесь полномочия Россельхознадзора заканчиваются.

Я уже говорил, что сегодня эта служба развалена в буквальном смысле слова. Например, в Роспотребнадзоре сегодня 483 аттестованных лабораторных центра на 85 субъектов Российской Федерации, а в Россельхознадзоре — только 63. Всего 63 на всю огромную страну!

В Роспотребнадзоре специально готовят кадры — это врачи по гигиене питания, которые шесть лет учатся в медицинском вузе. Они учатся не только контролировать безопасность пищевых продуктов. Они также учатся контролировать влияние пищи на состояние здоровья различных категорий людей. Они учатся составлению меню-раскладок для того, чтобы объем получаемых калорий, микроэлементов, белков-жиров-углеводов соответствовал потребностям каждой группы людей, в том числе детей — от малышей детсадовского возраста до школьников.

Сегодня Роспотребнадзор делает более 26,2 миллиона исследований в год по контролю за пищей. Из них 20,9 миллиона исследований — это высокотехнологичные исследования. У Россельхознадзора только 2,4 миллиона исследований в год на всю огромную страну!

В лабораториях Роспотребнадзора сегодня работает 25 тысяч врачей-гигиенистов. В лабораториях Россельхознадзора работает всего около двух тысяч человек. И это не врачи. Это ветеринары и химики.

И на этом фоне звучит предложение: а давайте отдадим Россельхознадзору все лаборатории, пусть они все сами контролируют!

Представьте, как, например, я как гражданин буду это воспринимать?! Как я могу допустить, чтобы питание, а по факту здоровье моих внуков в детском саду или школе будут контролировать ветеринарные врачи?! Не врачи-гигиенисты с медицинским образованием, а ветеринары?!

Когда я думаю об этом, мне трудно удержаться от эмоций. Но дело тут не только в эмоциональной составляющей. Мы, применительно к так называемому «делу Скрипалей», недавно обсуждали тему биологической безопасности людей. Не коров, не свиней и не овец, а людей. Я почти уверен, что в Солсбери и Эймсбери отравляющие вещества поступили, скорее всего, через продукты питания. И по моей версии утечка произошла из военного института «Портон-Даун», за забором которого фактически происходили все трагические события в окрестностях Лондона. Все это единая цепочка, и такая ситуация очень опасна.

Есть еще одна очень важная проблема. Речь идет не только о химической и биологической безопасности продуктов. Речь идет и о качестве продуктов. И сегодня у Роспотребнадзора есть функция защиты прав потребителя — то есть, условно говоря, он следит, чтобы вместо сыра нам не продавали сырный продукт, не содержащий молока.

Не спорю, это нормальный продукт, его можно употреблять, и, возможно, некоторым группам людей он показан больше, чем молочные продукты. Но никто никому не давал права обманывать потребителя. Сегодня этот вопрос контролируется именно Роспотребнадзором через закон о защите прав потребителей.

Путь решения этого вопроса — заставить Россельхознадзор заниматься своим делом, а не бегать по торговым сетям, безграмотно изымая продукцию, а потом передавая ее в лаборатории Роспотребнадзора.

Нужно заставить Россельхознадзор заниматься кадрами и централизацией. Не их дело ездить по заграницам и за деньги зарубежных производителей выдавать заключения о проверке каких-то предприятий.

А вот когда они будут заниматься своими функциями, тогда Роспотребнадзор, опираясь на их данные по результатам исследований на уровне сырья, будет заниматься контролем за безопасностью продуктов и качеством их переработки в торговых сетях, детских учреждениях, больницах и так далее. Вот тогда будет порядок.

А нытье всех этих союзов, что они якобы перегружены надзором, — это грубая ложь. Нет этого! Это я свидетельствую, и готов даже перед судом ответить за эти слова.

Да, я считаю, что у нас давно уже нет нормальной службы сельскохозяйственного надзора. Это происходит потому, что у нас инженеры сельхозтехники многие годы занимаются безопасностью сырья и следят за выращиванием скота. Напомню слова из басни:

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

Сапоги должен шить сапожник, а пироги печь — пирожник. Тогда все будет нормально.

А надзор, на самом деле, нужно еще больше усиливать. Я лично знаю руководителей союзов, которых подписали письмо, знаю, что среди них очень много профессиональных людей. И я вижу только одну причину того, что они подписали это безграмотное письмо в адрес правительства, — их принудили это сделать. Я готов за них заступаться, готов с ними спорить. А они, если хотят, пусть подают на меня в суд! Но разрушать биологическую безопасность России непозволительно, тем более, в свете того, что сегодня происходит в мире.

То, что произошло в британских городах Солсбери и Эймсбери, может завтра быть применено в таком же варианте у нас теми же самыми врагами нашей страны. А потом эти враги будут трубить на весь мир — вот, мол, смотрите, что происходит в России!

Надзоры должны заниматься своим делом. Они должны иметь достаточное современное оснащение и квалифицированных специалистов. А ломать то, что создавалось десятилетиями, в угоду безграмотным желаниям каких-то руководителей, которые преследуют неизвестную цель, — непозволительно.

Нужно очень серьезно заняться подбором кадров в Россельхознадзоре. И не надо забывать, что Россельхознадзор и Роспотребнадзор — это два очень важных ведомства по контролю за безопасностью людей и животных. И оба эти ведомства должны работать в связке.

Еще раз прошу не будоражить общественное мнение безграмотными трактовками нерепрезентативных данных. Ветеринарный контроль в нашей стране всегда был на хорошем уровне, ветеринары всегда были соратниками и помощниками врачей-гигиенистов в решении очень важных и сложных задач.

В заключение отмечу, что недавно Роспотребнадзор опубликовал данные по оздоровлению детей в ходе второй смены в оздоровительных учреждениях. Достигнут очень высокий оздоровительный эффект — более 90%. Важной составляющей этого успеха, кроме отдыха как такового и физической активности, является качественное сбалансированное питание детей. Это говорит о том, что дети вернутся с каникул здоровыми, набравшимися сил. А это в свою очередь значит, что, успешно окончив школу, они в будущем смогут решать очень важные задачи развития нашей страны. Так что контроль за состоянием здоровья детей, а питание — это важнейшая составляющая этого здоровья — очень важен.

А все эти позорящие нашу страну безграмотные сказки, басни и россказни нужно прекратить. Всем нужно заниматься своими делами.