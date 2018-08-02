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Показал себя настоящим джентльменом: Цзю поддержал Усика
Общество
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    Показал себя настоящим джентльменом: Цзю поддержал Усика

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    Показал себя настоящим джентльменом: Цзю поддержал Усика

    Москва, 2 августа. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Константин Цзю поддержал украинского коллегу и абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика, заявив, что боец повел себя как настоящий джентльмен, отказавшись смешивать политику и спорт.

    Цзю отметил, что спортсмены должны заниматься спортом, это их профессиональное поле независимо от того, в какую партию они входят или какой национальности. По мнению российского бойца, Усик отстоял прежде всего свою честь, за что заслуживает уважения к своей персоне.

    «Он представляет сейчас не только Украину, он представляет вид спорта, который называется боксом. И он прежде всего показал себя настоящим джентльменом как на ринге, так и вне», — заключил Цзю в эфире НСН.

    Показал себя настоящим джентльменом: Цзю поддержал Усика

    Напомним, Усик победил Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Украинский боксер завоевал четыре чемпионских пояса, став абсолютным чемпионом мира впервые в истории украинского бокса, передает «Газета.ру».

    Тем не менее, на украинского спортсмена обрушился поток критики, в частности со стороны скандально известной украинской писательницы Ларисы Ницой, которая назвала Усика трусом из-за согласия поехать на бой в Россию.

    Корреспондент Федерального агентства новостей передавал ранее информацию с места проведения пресс-конференции спортсмена в Киеве. Усик отметил в разговоре с фанатами, что никак не реагирует на критику извне, хорошая она или плохая, и призвал свой народ «быть сознательным и по возможности не смотреть телевизор вообще».

    Автор: Екатерина Кухарева
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