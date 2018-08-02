США могут пострадать из-за своих же санкций против РФ — эксперт

Москва, 2 августа. Российский рубль может подешеветь на 15%, если США введут санкции против госдолга РФ, считают аналитики Citi. Это произойдет в том случае, если ограничения коснутся всех облигаций. Тогда курс может упасть до 70 долларов за рубль. Если же санкции затронут лишь новые облигации, падение рубля будет втрое ниже.

Однако надо учитывать, что поведение инвесторов, которые покупают долговые обязательства России, просчитать нельзя, отмечает независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Они могут запаниковать, спровоцировав падения рубля, или отнестись к действиям американцев спокойно — это уже не первые санкции, которые США вводят против России. Впрочем, и сами Штаты рискуют понести потери из-за своей политики.

По словам Шабанова, санкции — обоюдоострое оружие, от которого страдает как их адресат, так и инициатор. Американская экономика является сильной, поэтому для нее подобные негативные моменты пока не критичны, однако по мере продолжения торговых и санкционных войн обратный эффект от санкций будет становиться все более ощутимым.