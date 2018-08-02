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Исполнитель песен о России рэпер Incognito скончался после нападения в Лондоне
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    Исполнитель песен о России рэпер Incognito скончался после нападения в Лондоне

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    Рэпер Incognito из группировки Moscow47 скончался после нападения в Лондоне

    Лондон, 2 августа. На британского рэп-исполнителя Incognito и еще двух человек напали с ножом в одном из районов Лондона. 23-летний артист скончался от полученных ножевых ранений, пишет Daily Mail.

    «Рэпер Incognito, чье настоящее имя, предположительно, Сиддик Камара, был зарезан на Уорхам-стрит в результате нападения. Двое других пострадавших доставлены в больницу силами воздушной скорой помощи», — пишет издание.

    По сообщению Скотланд-Ярда, полиция задержала двоих подозреваемых.

    «Двое мужчин в возрасте 18 и 19 лет были арестованы недалеко от места преступления», — говорится в сообщении.

    Издание отмечает, что в том же районе в мае 2018 года было обнаружено тело 17-летнего Райема Айнсворта Бартона, также входившего в коллектив Moscow47. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение. Moscow47 записали песни о России с названиями Moscow March, Russian и We’re Russian. Музыканты говорили, что образ РФ близок им.

    Автор: Регина Пак
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