Господи, кошмар какой: в ЦСКА прокомментировали бегство юных биатлонисток на Украину

Москва, 2 августа. Три российские биатлонистки решили перейти в украинскую сборную. По мнению двукратной олимпийской чемпионки, заместителя начальника ЦСКА Светланы Ишмуратовой, о будущей карьере «перебежчиков» в украинской сборной говорить преждевременно. Об этом она рассказала в интервью Федеральному агентству новостей.

Светлана Ирековна оказалась не в курсе ситуации и узнала новость от корреспондента ФАН. Она была очень удивлена и расстроена поступком девушек и отреагировала очень эмоционально.

«Господи, кошмар какой!» — воскликнула Ишмуратова.

Произошедшее она оценивает однозначно негативно.

«Все такие переходы у нас совершаются по окончании сезона. И то, что это произошло, очень плохо», — уверена прославленная российская биатлонистка.

Светлана Ишмуратова добавила, что если спортсмен не находит возможности выступать за свою страну и переходит куда-то, это, конечно, его право. Но у нее отношение к этому соответствующее.

«Живя, тренируясь и воспитываясь у русских тренеров, впитывая любовь к Родине, уважение к соседям, к людям, которые вокруг тебя, к своей команде, бросить их и сбежать в другую страну — я к этому негативно отношусь», — заявила собеседник ФАН.

Что касается возможности реализации биатлонисток на Украине, их будущей спортивной карьеры, то, по мнению Ишмуратовой, определенно тут сказать ничего нельзя.

«Судьба покажет, — считает она. — У Даши Домрачевой (выступает за Республику Беларусь. — Прим. ФАН) получилось, но у многих не получилось. Дай бог, зла желать никому не будем. Посмотрим. Жизнь покажет».

Напомним, что три молодых российских спортсменки: Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — вместе с тренером Ильей Лопуховым решили переехать на Украину, не предупредив об этом ни коллег, ни Союз биатлонистов России, ни даже детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва, в которой они занимались.