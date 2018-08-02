Москва, 2 августа. Ученые выяснили, что лемуры являются самыми уязвимыми приматами в мире. Об этом специалисты рассказали на семинаре по сохранению лемура благотворительной организации Global Wildlife Conservation.

Выяснилось, что 105 из 111 видов мадагаскарских лемуров, перечисленных в Красной книге, находятся под угрозой вымирания. Таким образом, под угрозой исчезновения находится 95% популяции этих животных.

Ученые рассказали о скором исчезновении лемуров. Среди основных причин гибели животных названы вырубка и выжигание лесов, сельское хозяйство, а также добыча полезных ископаемых. Кроме того, по данным ученых, за последние годы растет число охотников, которые ловят лемуров для продажи в качестве экзотических домашних питомцев.

При этом эксперты подчеркнули, что вымирание лемуров будет иметь масштабные последствия для экосистемы Мадагаскара, так как они разносят семена ряда ключевых для местной флоры и фауны видов растений.

Ранее «Газета.ru» писала, что на Мадагаскаре открыт новый вид карликовых лемуров.