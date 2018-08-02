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Общество
В Госдуме поддержали идею сокращения рабочего дня сотрудников в жару
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    В Госдуме поддержали идею сокращения рабочего дня сотрудников в жару

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    В Госдуме поддержали идею сокращения рабочего дня сотрудников в жару

    Москва, 2 августа. В Госдуме поддерживают идею сокращения рабочего дня во время жары. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Леонид Огуль.

    Столичные синоптики прогнозируют 30-градусную жару с середины недели. В Роспотребнадзоре порекомендовали сократить рабочий день сотрудников на час, если температура в офисе приближается к 28,5 градусам. По мнению депутата Леонида Огуля, ведомство дает правильные рекомендации. 

    «Сокращение рабочего времени на один час не принесет значительных убытков бизнесу, а здоровье сотрудников сохранит», — отметил он, пишет РИА Новости.

    Огуль считает, что если следовать этой логике, то не придется отдельно разрабатывать санитарные нормы для работодателей. Парламентарий напомнил, что показатели микроклимата в помещении должны быть оптимальны для теплового состояния организма работника. Это особенно касается работников заводов и общепита.

    Сотрудники офисов, в которых работают кондиционеры, страдают от перепадов температур. Огуль добавил, что это также отражается на здоровье.

    Автор: Юлия Шелковенко
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