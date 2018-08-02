«Сумасшедший, что возьмешь?»: россияне словами Высоцкого ответили на мечты Киева о компенсации за Крым и Донбасс

Киев, 2 августа. Российская Федерация должна вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс, а также возместить все понесенные киевскими властями убытки. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат украинской Рады Олег Барна.

По его словам, Москва якобы «должна возместить убытки за Крым, а территории, разумеется, вернуть».

«Вернем себе не только Крым, но и весь вред, причиненный Донбассу. Создание этой межведомственной комиссии стало возможным благодаря принятию закона про реинтеграцию Донбасса, где в нем четко прописано возмещение Россией убытков», — размечтался он.

Россияне ответили на заявление депутата Верховной рады, указав, что войну в Донбассе развязал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Войну в Донбассе развязал Турчинов. Вам его и восстанавливать», — написал пользователь под ником Суворов, но не Артем.

Участник обсуждения Валентин Красин удивился очередному провокационному заявлению киевской стороны и иронично поинтересовался: «Что они курят?».

«Ну сумасшедший, что возьмешь?» — процитировал Владимира Высоцкого (слова из песни «Письмо в редакцию» — Прим.ФАН) Александр Савельев.

Напомним, киевские власти начали весной 2014 года боевые действия против провозгласивших независимость Луганской и Донецкой народных республик после государственного переворота на Украине.