Картину «После дождя» Левитана продают в Сети за 85 млн рублей

Москва, 2 августа. Картина «После дождя. Плес» знаменитого российского художника Исаака Левитана выставлена на сайте бесплатных интернет‐объявлений за 85 миллионов рублей.

Объявление появилось на сайте Avito с прикрепленными фотографиями, в числе которых фото страниц журнала, копия заключения экспертно-оценочного агентства и изображение с рукописным текстом. Однако известная картина, приобретенная Павлом Третьяковым в 1890 году, в настоящее время хранится в Третьяковской галерее, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте художественного музея.

Продавцы картины заявили, что ее размер составляет 20 на 30 сантиметров, однако она настоящая — «вариант», то есть эскиз, который пишет художник перед созданием финальной версии.

Эксперт-искусствовед Кирилл Алексеев отметил, что даже подлинная картина будет стоить несколько десятков тысяч долларов, а указанная на сайте цена не является обоснованной.

«Сумма за работу фантастическая, работа маленькая, документов у продавца нет. Те документы, которые есть, к сожалению, неликвидны. Они не являются даже основанием, чтобы просить за картину больше 10 тысяч долларов», — цитирует телеканал «360» Алексеева.

Эксперт подчеркнул, что продавцам тяжело будет убедить потенциального покупателя, даже не сведущего в искусстве, приобрести картину. По его мнению, опубликованное объявление и заявленная цена олицетворяют глупость и жадность.