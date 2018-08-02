Станет ли Сирия федерацией — решит Дамаск: курды надеются на бонусы, но последнее слово за легитимным правительством

Один из представителей умеренного оппозиционного политического движения «Завтра Сирии» Мухаммед Халед аш-Шакер заявил в интервью «РИА Новости», что сирийские курды лишились последних козырей и что в скором времени им придется договариваться с официальным Дамаском о своем возвращении в состав единого государства. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Лидер сирийской оппозиции заметил, что Соединенные Штаты серьезно сократили поддержку курдских Демократических сил Сирии (SDF). Наряду с этим курды окончательно осознали невозможность самостоятельного управления столь обширными территориями на северо-востоке арабской республики.

Прежде всего — из-за конфликта с арабским населением, которое составляет большинство в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасака и Ракка. Жители резко выступили против попыток SDF насаждать свои порядки в регионе, а также актов насилия, регулярно совершаемых курдскими радикалами в отношении гражданских лиц.

Таким образом, курдам не осталось ничего кроме переговоров с центральным правительством САР, что ранее главари Рожавы категорически отметали. Выстраивание диалога с сирийским руководством — последняя надежда для «Демократических сил» выпросить себе бонусы и высказаться в поддержку децентрализации административного устройства будущей Сирии, заметил Мухаммед Халед аш-Шакер.

Наш собеседник — заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин — подчеркнул, что высказывание представителя одного из оппозиционных движений САР вполне справедливо и отражает реальное положение дел в стране. Эксперт также напомнил, что ранее курды решительно отвергали предложения Дамаска о сотрудничестве, и потому ставить условия теперь уже не в их власти.

«Когда американцы поставили своей целью дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и расчленение Сирии на части, то в итоге сделали основную ставку на курдов. Конечно, США выделили большие средства своим союзникам, и тогда главари Рожавы, видимо, посчитали, что это они используют Соединенные Штаты, а не наоборот. Тем не менее все оказалось совсем не так. На сегодняшний день ситуация полностью изменилась — США постепенно прекращают поддерживать SDF», — отметил политолог.

Он также указал на то, что ситуация в оккупированных «Демократическими силами» регионах мало изменилась с момента завершения активных военных действий. Многие города, как например Ракка, по-прежнему лежат в руинах, а жители страдают от острой нехватки самого необходимого.

«Курды уже и сами осознают, что они не в состоянии удержать те территории, на которые они претендовали. Говорить о каком-то начале строительства государственности в этих районах, конечно, не приходится. Соответственно, у радикалов SDF встал вопрос о том, чтобы сохранить хоть какие-то свои позиции на северо-востоке, и курдские главари в этот раз пошли первыми навстречу сирийскому руководству, хотя в свое время Дамаск предлагал партнерство, в том числе совместную борьбу против террористов ИГИЛ1 (запрещено в РФ)», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, в ходе развивающегося в настоящий момент переговорного процесса с официальным правительством САР «Демократические силы» будут всячески пытаться «урвать свой кусок пирога». Тем не менее последнее слово в любом случае будет за легитимным правительством республики.

«В Рожаве понимают, что у них уже нет никаких ресурсов и возможностей для того, чтобы претендовать на формат желаемого влияния в Сирии. Соответственно, вскоре произойдет серьезная трансформация обстановки в стране. А то, в каком виде это будет происходить, решит Дамаск. Правительственные войска, в отличие от SDF, в состоянии контролировать не просто значительную часть, а всю территорию республики. Между тем курды по-прежнему надеются, что теперь уже в ходе диалога с сирийским руководством им все же удастся выторговать себе какие-то преференции», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.