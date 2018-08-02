Власти ЛНР пообещали десантникам открыть небо Донбасса после войны

Луганск, 2 августа. Власти Луганской народной республики поздравили десантников с Днем ВДВ и пообещали открыть небо Донбасса после войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

2 августа возле памятника «Я — десантник!» прошел митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет поздравил всех причастных с праздником.

«Хочу поздравить сегодня всех с нашим праздником, с праздником настоящих мужчин, людей, со стержнем в душе, которые никогда не изменят принципам доблести, верности долгу и своей отчизне», — обратился Корнет.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что десантники стали символом армии ЛНР. По его словам, они стали той элитой, на которую равняются все войска.

«Позвольте сегодня поздравить всех десантников с этим замечательным праздником. Я считаю, что это профессиональный праздник, потому что вы, начиная со школьной скамьи, приняли присягу и отдаете всю свою жизнь ношению голубых беретов. Это, я думаю, многого стоит. С праздником вас! Мира, добра вам и вашим семьям», — отметил Пилавов.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь добавил, что согласно минским договоренностям в народной милиции не нашлось места для десантного подразделения, поскольку воздушное пространство Донбасса закрыто.

«Вы знаете, когда мы победим, у нас обязательно появится десантный батальон. Он просто должен появиться, поскольку наши десантники самые лучшие. Они стояли и будут стоять на защите нашей молодой республики», — заметил Марочко.

В ходе памятного мероприятия к памятнику «Я — десантник!» собравшиеся возложили живые цветы. Память погибших десантников почтили минутой молчания.