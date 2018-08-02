Сирия, 2 августа. Один из высокопоставленных лидеров SDF**** был убит в городе Хасака. ВС Турции начали возводить стену вокруг КПП на севере Хамы. «Спящая ячейка» ИГ1 была уничтожена в провинции Ниневия в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили новый тайник боевиков ИГ с оружием производства Израиля на юго-западе Даръа; полностью зачистила территории на сирийско-иорданской границе на юго-западе САР.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам сил САР в северной части провинции Хама.

«Исламское государство»1: потеряло «спящую ячейку» в городе Мосул в Ираке.

Курды: лишились одного из высокопоставленных лидеров в результате нападения неизвестных в городе Хасака.

ВС Турции: приступили к укреплению наблюдательного пункта у города Мурек на севере Хамы.

ВС Ирака: задержали одного из террористов ИГ на окраине Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Даръа

В ходе обследования территорий, освобожденных от оккупации боевиков группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», военнослужащие инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) обнаружили очередное крупное хранилище с оружием и боеприпасами, ранее принадлежавшее террористам. Тайник находился в населенном пункте Абидин недалеко от границы с соседней провинцией Эль-Кунейтра. Согласно информации агентства новостей SANA News, в схроне находилось большое количество беспилотников, минометов и боеприпасов израильского производства. Также данные сведения подтверждает военный источник в сети Twitter (basimnuami). Напомним, ранее во время зачистки территорий Даръа солдаты САА также не раз находили иностранное вооружение, произведенное в США и Израиле. Это в очередной раз свидетельствует о помощи иностранных держав террористам.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о возобновившихся перестрелках между сирийскими войсками и радикалами вооруженной оппозиции на севере Хамы. По данным Telegram-канала (NRVR11), артиллерийские удары сил САР пришлись по огневым позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Джанабра, Кафр Зета и Таль Сахр. Отмечается, что САА открыла огонь в ответ на провокационные обстрелы джихадистов.

Тем временем турецкие вооруженные силы начали укреплять наблюдательный пункт в районе города Мурек, передает военный источник в сети Telegram (nors2017). Силы Анкары приступили к возведению бетонной стены вокруг КПП. Напомним, Турция, наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», границы которой были определены во время переговоров в Астане в прошлом году.

Провинция Хасака

В городе Хасака произошло новое нападение на одного из высокопоставленных лидеров курдских вооруженных формирований. Интернет-портал Jisr TV сообщает о том, что главарь Демократических сил Сирии (SDF) был застрелен неизвестными на окраине административного центра провинции. Местные активисты полагают, что нападавшие принадлежат к числу террористов «Исламского государства», действующих подпольно. Также существует мнение о том, что атаковать курдского лидера могли члены местных племен, выступающих против произвола «демократических сил». Напомним, принудительная мобилизация, а также незаконные аресты гражданских лиц, проводимые радикалами SDF, оборачиваются массовыми протестами жителей. Тем не менее курды зачастую отвечают на требования гражданских лиц стрельбой и насильственным разгоном митингов.

Провинция Эль-Кунейтра

Первый заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил о том, что все территории на сирийско-иорданской границе в Даръа и Эль-Кунейтре находятся под полным контролем Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей проасадовских военизированных формирований. Напомним, во время столкновений в данном районе значительную поддержку силам САР оказали ВКС РФ, наносившие точечные авиаудары по укреплениям противника. Кроме того, часть населенных пунктов правительственным войскам удалось занять, избежав вооруженных столкновений. Так, после переговоров с представителями ЦПВС некоторые исламисты согласились на условия, предлагаемые правительством САР, и были вывезены в Идлиб. Напомним, операция на юго-западе САР завершилась во вторник, после того как группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» потерпела поражение в долине реки Ярмук.

Ирак

Информационный портал Iraqi News передает, что членам иракской федеральной полиции удалось арестовать одного из боевиков «Исламского государства» во время патрулирования окрестностей города Мосул в провинции Ниневия. Задержанным оказался террорист, известный под именем Абу Талха. Сообщается, что джихадист был обнаружен в районе Аль-Интиссар в западной части города. Кроме того, недалеко от Мосула была ликвидирована одна из так называемых спящих ячеек террористической группировки, состоявшая из 13 радикалов. Напомним, подпольные группы ИГ все еще присутствуют на территории Ирака, продолжая проводить вылазки на позиции правительственных войск, а также организовывать взрывы в различных районах страны. Нередко в результате действий боевиков страдают мирные жители. Со своей стороны вооруженные силы Ирака проводят спецоперации, направленные на уничтожение «спящих ячеек».

Тем временем в провинции Багдад произошла перестрелка между членами ВС Ирака и неизвестным вооруженным мужчиной, передает в сети Twitter военный источник (BarzanSadiq). Никаких сведений об исходе вооруженного противостояния пока не поступало. Предполагается, что нападавший также относился к числу боевиков ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)