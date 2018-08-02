Структуры ООН в вопросе возвращения беженцев в Сирию ориентируются на Запад — Лавров

Москва, 2 августа. Складывается ощущение, что структуры Организации объединенных наций (ООН) в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину ориентируются на позицию Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Москва на самом раннем этапе взаимодействовала с ООН на уровне генерального секретаря, департамента по гуманитарным вопросам, управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. При этом, уточнил глава МИД, из управления верховного комиссара ООН по делам беженцев «имеем заинтересованную реакцию».

«Что касается других структур ООН, то у нас складывается ощущение, которое мы хотим перепроверить, что они тоже как бы ориентируются на позицию Запада и ждут, пока Запад соблаговолит эту позицию изменить», — заявил Лавров журналистам.

Исходя из такой позиции представителей ООН Россия пока не наблюдает на подконтрольных Дамаску территориях и в местах, где нужна помощь в восстановлении разрушенных систем жизнеобеспечения, отметил Лавров.

«Надеюсь, что у нас это впечатление ложное, по крайней мере такое совпадение может быть и случайным», — добавил министр.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 210 образовательных и 85 медицинских учреждений было восстановлено на территории Сирии. Кроме того, специалисты отремонтировали 267 километров автодороги.