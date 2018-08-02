Лавров призвал добить действующих в районе Идлиба террористов

Сингапур, 2 августа. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал ликвидировать террористов, которые еще сохраняют свое присутствие в Сирии и действуют в районе провинции Идлиб на северо-западе САР.

На полях АСЕАН в четверг дипломат отметил, что работа по борьбе с террористами в Сирии «в самом разгаре», и многое еще предстоит сделать.

«Работа в самом разгаре, еще многое предстоит сделать: параллельно все-таки добить террористов в районе Идлиба, которые пока еще остаются там», — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре прошлого года основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории САР при помощи российских военных были разбиты. Однако группы боевиков пока сохраняют свое присутствие в Сирии.

Ранее в четверг в Генштабе ВС ФР сообщили, что боевики ИГ активизировались в районе контролируемого США Ат-Танфа. Также Россия выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями обстрелов из зоны деэскалации «Идлиб».

1 Организация запрещена на территории РФ.