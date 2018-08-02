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Лавров призвал добить действующих в районе Идлиба террористов
Общество
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    Лавров призвал добить действующих в районе Идлиба террористов

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    Лавров призвал добить действующих в районе Идлиба террористов

    Сингапур, 2 августа. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал ликвидировать террористов, которые еще сохраняют свое присутствие в Сирии и действуют в районе провинции Идлиб на северо-западе САР.

    На полях АСЕАН в четверг дипломат отметил, что работа по борьбе с террористами в Сирии «в самом разгаре», и многое еще предстоит сделать.

    «Работа в самом разгаре, еще многое предстоит сделать: параллельно все-таки добить террористов в районе Идлиба, которые пока еще остаются там», — сказал Лавров.

    Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре прошлого года основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории САР при помощи российских военных были разбиты. Однако группы боевиков пока сохраняют свое присутствие в Сирии.

    Ранее в четверг в Генштабе ВС ФР сообщили, что боевики ИГ активизировались в районе контролируемого США Ат-Танфа. Также Россия выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями обстрелов из зоны деэскалации «Идлиб».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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