Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов ИГ в провинции Дамаск

Дамаск, 2 августа. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в провинции Дамаск схроны террористов с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, тайники с оружием и боеприпасами были найдены в населенных пунктах Елда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены на юге провинции Дамаск. Оружие и боеприпасы принадлежали боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

В схронах террористов ИГ найдены ручные гранаты, минометные снаряды, самодельные взрывные устройства, ручные гранатометы, устройства связи, а также пулеметы и химические вещества для производства взрывчатки.

Напомним, в начале мая САА полностью освободила южные районы провинции Дамаск. В настоящее время в провинцию возвращаются сотни семей вынужденных переселенцев, в связи с этим подразделения САА тщательно проверяют территорию, чтобы создать безопасные условия для возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.