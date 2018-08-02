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Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов ИГ в провинции Дамаск
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    Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов ИГ в провинции Дамаск

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    Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов ИГ в провинции Дамаск

    Дамаск, 2 августа. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в провинции Дамаск схроны террористов с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, тайники с оружием и боеприпасами были найдены в населенных пунктах Елда, Бабила и Бейт-Сахм, которые расположены на юге провинции Дамаск. Оружие и боеприпасы принадлежали боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

    В схронах террористов ИГ найдены ручные гранаты, минометные снаряды, самодельные взрывные устройства, ручные гранатометы, устройства связи, а также пулеметы и химические вещества для производства взрывчатки.

    Напомним, в начале мая САА полностью освободила южные районы провинции Дамаск. В настоящее время в провинцию возвращаются сотни семей вынужденных переселенцев, в связи с этим подразделения САА тщательно проверяют территорию, чтобы создать безопасные условия для возвращения беженцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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