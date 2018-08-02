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Лавров обсудил проблему Корейского полуострова с главой китайского МИД
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    Лавров обсудил проблему Корейского полуострова с главой китайского МИД

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    Сергей Лавров обсудил проблему Корейского полуострова с главой китайского МИД

    Москва, 2 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова на встрече в Сингапуре, сообщает МИД РФ.

    Министры также обсудили развитие отношений между Китаем и Россией и взаимодействие в рамках АСЕАН.

    «Проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении МИД РФ.

    Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях министерских мероприятий АСЕАН.

    Ранее Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Предметом обсуждения стали: ситуация в Сирии, соглашение по иранской ядерной программе и подготовка к Пятому каспийскому саммиту.

    Пятый каспийский саммит состоится 12 августа в казахстанском городе Актау. Его результатом должно стать принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

    Автор: Регина Пак
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