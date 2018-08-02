Лавров обсудил проблему Корейского полуострова с главой китайского МИД
Москва, 2 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова на встрече в Сингапуре, сообщает МИД РФ.
Министры также обсудили развитие отношений между Китаем и Россией и взаимодействие в рамках АСЕАН.
«Проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях министерских мероприятий АСЕАН.
Ранее Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Предметом обсуждения стали: ситуация в Сирии, соглашение по иранской ядерной программе и подготовка к Пятому каспийскому саммиту.
Пятый каспийский саммит состоится 12 августа в казахстанском городе Актау. Его результатом должно стать принятие конвенции о правовом статусе Каспийского моря.