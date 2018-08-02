Тульская полиция задержала пробиравшегося в колонию кота-наркокурьера

Тула, 2 августа. В Новомосковске Тульской области «задержали» кота, который должен был доставить наркотики в исправительную колонии. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция совместно с сотрудниками ФСИН региона провела операцию по пресечению доставки в колонию партии наркотиков, подозреваемые были задержаны.

Как пишет «Интерфакс», в полицию сообщили, что в колонию попытаются доставить наркотики. В качестве переносчика запрещенной посылки должен был использован кот, живший на территории исправительного учреждения.

Как пишет News.ru, после освобождения один из заключенных забрал кота домой. Для него был изготовлен специальный ошейник, куда планировали спрятать наркотики. Животное с веществом должно было пробраться в колонию. Были задержаны 32-летний житель Киреевского района и 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике в ошейнике кота нашли 5,79 грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина.