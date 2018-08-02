Россия и АСЕАН намерены сотрудничать по вопросам кибербезопасности

Сингапур, 2 августа. РФ и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности, стороны условились проработать возможные формы взаимодействия, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам заседания Россия — АСЕАН в Сингапуре глава МИД РФ отметил, что обеспечение безопасности в информационном пространстве является одним из ключевых направлений, которое заинтересовало стороны и полностью отвечает приоритетам международной деятельности.

«Есть у стран АСЕАН интерес такую работу начинать, и мы условились проработать возможные формы такого сотрудничества», — отметил Лавров.

Напомним, АСЕАН или Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выступает политической, экономической и культурной региональной межправительственной организацией десяти стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. РФ развивает диалоговое сотрудничество с ассоциацией, принимая участие в саммитах.

Ранее Лавров сообщил, что Россия готова усиливать взаимодействие со странами АСЕАН по борьбе с терроризмом и выразил уверенность, что предстоящее в конце августа совещание министров экономики стран-участников ассоциации будет способствовать продвижению по данному и прочим направлениям взаимодействия сторон.