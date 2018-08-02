Лавров назвал контрпродуктивными попытки ряда стран решать судьбу Сирии

Москва, 2 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки внешних игроков решать за сирийцев судьбу их страны, контрпродуктивны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что у Запада нет права решать будущее Сирии.

«Есть некоторые внешние игроки, которые предпочли бы решать за сирийцев, кто должен руководить этой страной, как она должна быть устроена»​​​, — сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что Россия не поддерживает это стремление и считает его контрпродуктивным. Москва активно содействует урегулированию кризиса в Сирии, оказывает гуманитарную помощь мирному населению.

Россия является одной из трех стран-гарантов перемирия в Сирии. С 30 по 31 июля в Сочи состоялась десятая встреча в астанинском формате, где была подтверждена приверженность созданию конституционной комиссии.