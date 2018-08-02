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Лавров назвал контрпродуктивными попытки ряда стран решать судьбу Сирии
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    Лавров назвал контрпродуктивными попытки ряда стран решать судьбу Сирии

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    Лавров назвал контрпродуктивным попытки ряда стран решать судьбу Сирии

    Москва, 2 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки внешних игроков решать за сирийцев судьбу их страны, контрпродуктивны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что у Запада нет права решать будущее Сирии. 

    «Есть некоторые внешние игроки, которые предпочли бы решать за сирийцев, кто должен руководить этой страной, как она должна быть устроена»​​​,  — сказал высокопоставленный дипломат.

    Он отметил, что Россия не поддерживает это стремление и считает его контрпродуктивным. Москва активно содействует урегулированию кризиса в Сирии, оказывает гуманитарную помощь мирному населению.

    Россия является одной из трех стран-гарантов перемирия в Сирии. С 30 по 31 июля в Сочи состоялась десятая встреча в астанинском формате, где была подтверждена приверженность созданию конституционной комиссии. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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