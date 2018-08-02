Меню
Новости Сирии
Россия поможет сформировать список от гражданского общества в конституционную комиссию Сирии
Общество
Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года
Следующая новость
Загрузка...

    Россия поможет сформировать список от гражданского общества в конституционную комиссию Сирии

    88

    Россия поможет сформировать список от гражданского общества в конституционную комиссию Сирии

    Сингапур, 2 августа. Россия поможет сформировать делегацию от гражданского общества Сирии, которая будет работать в конституционной комиссии по САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Сингапуре.

    В конституционную комиссию войдут представители правительства Сирии, оппозиции страны, а также делегация от гражданского общества. Последняя пока находится на стадии формирования. Лавров обратил внимание, что это «работа непростая».

    «Но мы [Россия] будем помогать сформировать такой список, который был бы приемлемым для правительства и других участников конституционного комитета», — заметил российский министр.

    Лавров также подчеркнул, что комитета будет содействовать представитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.