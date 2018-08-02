Россия поможет сформировать список от гражданского общества в конституционную комиссию Сирии

Сингапур, 2 августа. Россия поможет сформировать делегацию от гражданского общества Сирии, которая будет работать в конституционной комиссии по САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Сингапуре.

В конституционную комиссию войдут представители правительства Сирии, оппозиции страны, а также делегация от гражданского общества. Последняя пока находится на стадии формирования. Лавров обратил внимание, что это «работа непростая».

«Но мы [Россия] будем помогать сформировать такой список, который был бы приемлемым для правительства и других участников конституционного комитета», — заметил российский министр.

Лавров также подчеркнул, что комитета будет содействовать представитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура.