Искусственные легкие впервые трансплантировали свиньям

Остин, 2 августа. Медики Техасского университета сообщили об успешном выращивании легких в лабораторных условиях и их успешной трансплантации в организм свиньи. Об этом говорится в статье «Производство и трансплантация биоинженерных легких в организм крупного животного» журнала Science Translational Medicine.

Потребность в донорских легких остается одной из важных проблем современной медицины.

«Неспособность создавать перфузируемые микрососудистые сети, способные поддерживать выживание тканей и выдерживать физиологическое давление без протечек, является фундаментальной проблемой, стоящей перед областью тканевой инженерии», — говорится в статье.

Достижение ученых-медиков Техасского университета стало рывком в решении проблемы: им удалось создать свиное легкое, за основу которого был взят белковый матрикс. Ученые удалили из него все клетки, оставив только трехмерный скелет, который был помещен в питательный раствор и засеян клетками свиней-реципиентов.

Искусственное легкое выросло за месяц культивации, после чего было пересажено свинье. Операция по трансплантации прошла успешно: в статье ученые отмечают, что через две недели после пересадки новые легкие начали выращивать вокруг себя сеть сосудов для полноценного функционирования. Свиньи находились под наблюдением два месяца, во время которых признаков отторжения новых органов не наблюдалось.

По мнению ученых, методика выращивания искусственных легких для нуждающихся начнет успешно использоваться в больницах в ближайшие пять-десять лет.