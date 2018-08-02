Меню
Общество
Убитые в ЦАР российские журналисты пытались оказать сопротивление
Общество
Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года
Следующая новость
Загрузка...

    Убитые в ЦАР российские журналисты пытались оказать сопротивление

    89

    Убитые в ЦАР российские журналисты пытались оказать сопротивление

    Банги, 2 августа. Российские журналисты, которых убили в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление, говорится в заявлении властей ЦАР.

    Власти ЦАР выступили с заявлением в связи с убийством российских журналистов. Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли в 32 километрах от Сибута.

    Расследование этого преступления проводят местная полиция, представители российской стороны и полиция МИНУСКА (миссии ООН в ЦАР).

    В ЦАР отметили, что россиян предупреждали об опасности в районе Сибута, однако они отправились туда. По пути они встретили 10 вооруженных людей в тюрбанах, которые не говорили ни по-французски, ни на Санго. Незнакомцы попытались захватить транспортное средство журналистов.

    «Троица оказала сопротивление, в результате чего они были застрелены, а их водитель был ранен, но успел убежать», — говорится в тексте заявления.

    Расследование убийства продолжается.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что истинные цели трех убитых журналистов в ЦАР — вопрос по-прежнему открытый.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.