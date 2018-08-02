Убитые в ЦАР российские журналисты пытались оказать сопротивление

Банги, 2 августа. Российские журналисты, которых убили в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление, говорится в заявлении властей ЦАР.

Власти ЦАР выступили с заявлением в связи с убийством российских журналистов. Тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли в 32 километрах от Сибута.

Расследование этого преступления проводят местная полиция, представители российской стороны и полиция МИНУСКА (миссии ООН в ЦАР).

В ЦАР отметили, что россиян предупреждали об опасности в районе Сибута, однако они отправились туда. По пути они встретили 10 вооруженных людей в тюрбанах, которые не говорили ни по-французски, ни на Санго. Незнакомцы попытались захватить транспортное средство журналистов.

«Троица оказала сопротивление, в результате чего они были застрелены, а их водитель был ранен, но успел убежать», — говорится в тексте заявления.

Расследование убийства продолжается.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что истинные цели трех убитых журналистов в ЦАР — вопрос по-прежнему открытый.