Киев, 2 августа. Украинские власти не восстанавливали разрушенный военными действиями Донбасс, потому что «создание сильной армии» было приоритетной задачей. Об этом в четверг заявил депутат Верховной рады Украины Олег Барна.

Украинский депутат отметил, что изначально киевские власти не могли уделять особое внимание прифронтовым территориям, так как приоритетной задачей было «восстановление боеспособности армии Украины».

«Нам необходимо было дать нашим военным не только заработную плату, которую мы увеличили в 5–6 раз, а еще и вооружение. Когда мы все это завершили, у нас даже не было заводов, которые производили пули и боеприпасы», — заявил Барна.

По его словам, Киев должен переживать и заботиться о тех жителях, которые находятся в прифронтовой зоне, поскольку им тяжелее, чем, например, жителям Западной Украины, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года объявили о старте военной операции против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в марте того же года. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины рассматривается также на минской площадке, однако Киев постоянно нарушает минские договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.