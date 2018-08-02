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Украина
Банкир с удивлением обнаружил Украину в черном списке Великобритании
Общество
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    Банкир с удивлением обнаружил Украину в черном списке Великобритании

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    Банкир с удивлением обнаружил Украину в черном списке Великобритании

    Киев, 2 августа. Банки Великобритании отказываются открывать счета компаниям, которые были созданы гражданами Украины. Об этом сообщил один из основателей украинского интернет-банка Monobank Дмитрий Дубилет.

    По его словам, британские банки отказывают в открытии счетов украинским компаниям, так как Украина находится в санкционном списке проблемных стран, с которыми не желают сотрудничать иностранные банки.

    «Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка предполагает работу со странами из списка санкций», — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

    Кроме того, британский банкир прислал украинскому бизнесмену список Финансовых санкций против режимов (Financial sanctions targets by regime – Прим. ФАН), который утвержден правительством Великобритании. В список вошли страны с коррумпированными режимами, а также государства, правительства которых находятся под контролем террористических организаций.  

    «Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди… Вот она, Украина!» — отмечает Дубилет.

    Также украинский бизнесмен был удивлен и расстроен тем фактом, что в британском санкционном списке отсутствует Россия.

    Автор: Артем Никулин
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